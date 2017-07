Un nuovo portiere in arrivo per il Benevento. E' Alberto Brignoli, nell'ultima stagione tra Leganes e Perugia ma di proprietà della Juventus. Affare ormai in chiusura tra la società campana e i bianconeri, definizione che dovrebbe arrivare all'inizio della prossima settimana: prestito con diritto di riscatto che diventerebbe obbligo in caso di salvezza, questa la formula dell'operazione, con il classe '91 ormai pronto a vestirsi di giallorosso per una nuova esperienza in Serie A.