Oreste Vigorito, presidente del Benevento, attacca sia Aurelio De Laurentiis che il Sindaco di Benevento Clemente Mastella nel corso di una intervista rilasciata a Il Mattino: "Se qualcuno ritiene che io non sia all’altezza di fare il presidente, lo dimostri. Vale per certi tifosi, per Mastella e anche per De Laurentiis. In 11 anni ho conquistato tre promozioni più due scippateci sul campo per illeciti sportivi certificati. Quasi una ogni due anni. Trovatemi un altro presidente che ha fatto meglio. A differenza di altri, col calcio non ho mai guadagnato: da quando sono in sella (2007, ndr) non ho mai realizzato un solo impianto eolico in provincia di Benevento. L'unica cosa che mi spinge ad andare avanti è la passione della gente, da cui mi lascio trasportare sul piano sentimentale e demotivo. L’immeritata sconfitta di Cagliari ci ha fortificato e reso consapevoli che ce la possiamo fare. Sono ancora più convinto che ci salveremo".