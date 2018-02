Oreste, presidente del, parla a Premium Sport prima della sfida con l’Inter: “Non c'entriamo niente con le loro sconfitte, non li vediamo nemmeno... Noi ci crediamo nel miracolo da luglio, poi per la strada abbiamo perso qualche preghiera; ora speriamo che il nuovo pellegrinaggio porti risultati. Sandro-mania? Lui e gli altri come Sagna hanno un passato glorioso, spero siano campioni anche per il futuro. Sagna porta da solo l'80% delle presenze Champions del Benevento, i dati danno sensazioni diverse a seconda di come si leggono. Spero che quelli senza Champions possano arricchire il medagliere del Benevento”.