Oreste Vigorito, presidente del Benevento, parla a Radio Rai due giorni dopo la vittoria sul Milan: "La squadra del futuro deve essere costituita da chi ha il giallorosso dentro. Diabaté? E' un grande calciatore, ma è in discussione come tutti gli altri. Se abbiamo perso tante partite è sicuramente anche per errori dirigenziali, ma non ero io ad andare in campo".



SU CIRO VIGORITO - "Era un tifoso del Milan. Quando c'era una partita non si respirava altro che San Siro. Sembra un caso, ma l'unica squadra che tra andata e ritorno non ci ha battuti è stata proprio il Milan. Passeggiavo per San Siro pensando a lui, a quanto mi abbia dato una mano per chiudere al meglio il campionato. Non ero il conquistatore di San Siro, ma ero assorto nei miei pensieri nei confronti di una persona che vive ancora dentro di me".