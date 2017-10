Il presidente del Benevento, Oreste Vigorito, ha parlato a Radio Crc del momento della squadra e del mercato estivo: "Non so se vinceremo le prossime partite, il sorriso però non l'abbiamo perso ancora. Queste prime sette partite le abbiamo affrontate come se fossimo stati ancora in Serie B anche se, in almeno tre di queste, non avremmo meritato di perdere. Pesa il gol annullato dal VAR contro il Bologna. Sinceramente ancora non ho capito come funziona. La promozione in Serie A è stata una bellissima emozione, arrivata probabilmente molto presto. Sono felice di averla conquistata e la difenderemo con le unghie e con i denti. Però, devo ammettere che restando in B forse avremmo avuto il tempo di crescere meglio. Baroni aveva tutte le ragioni, al netto degli errori, per ritrovarsi in una situazione così. I calciatori che sono arrivati sono stati tutti richiesti da lui che poi per vari motivi non sono stati utilizzabili. Abbiamo scelto di fare quindici giorni di ritiro avendo la fortuna di trovarci a quattro punti dall'ultimo posto utile per la salvezza. Il Verona fa parte della nostra classifica, lunedì sera dopo la partita ci saranno riflessioni attente su tutto. Sono contrario ai cambiamenti perché chi arriva ha molti alibi".