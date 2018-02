Oreste Vigorito, patron del Benevento, ha presentato la sfida contro lo Roma ai microfoni di Roma Radio: "Emozionato di vedere il Benevento all'Olimpico? Personalmente sono sempre molto onorato di frequentare gli stadi che hanno fatto la storia del calcio del nostro paese. I giocatori che hanno vissuto meno questo tipo di esperienze si sentono gratificati di essere arrivati a questo punto. Spero che si sentiranno degni anche dopo la partita contro la Roma". Sui giallorossi: "Ho una grande stima per Di Francesco come allenatore e come ragazzo. Così come non posso avere grande rispetto e un’ammirazione per i grandi campioni della Roma. Le crisi vanno via, così come arrivano. La Roma ha dato un segnale vincendo a Verona. Spero e mi auguro che non si sia ripresa completamente e che il Benevento possa, una volta tanto, incontrare una Roma non al massimo. Se i giallorossi saranno al massimo, ridurebbe tantissimo le nostre speranze di portare a casa punti preziosi". Il presidente dei sanniti ha poi aggiunto: "A Roma sulla scia della sfida contro il Napoli? Per quanto riguarda la volontà, certamente sì. Per quanto riguarda la tattica, non so se De Zerbi utilizzerà gli stessi uomini. Per quanto riguarda l’impegno, posso assicurarle che sarà maggiore di quello contro il Napoli. Vogliamo essere premiati con il nostro gioco, a cui devono seguire i risultati, perchè non vogliamo sentirci più dire che giochiamo bene ma poi non portiamo punti a casa. C’è rispetto della Roma, ma non paura. Siamo convinti che possiamo realizzare un’impresa impossibile, ma solo chi non ci prova davvero vede le cose impossibili. La Roma è come la Muraglia Cinese, il Colosso di Rodi, una squadra che può mettere il Benevento nella propria area di rigore e non farlo uscire per 90 minuti. Ciononostante proveremo a rendergli la vita difficile. Infine una battuta su Totti: "Io credo che Totti appartenga alla storia del calcio e credo altresì che avrebbe potuto scrivere ancora qualche pagina di questo gioco meraviglioso. Magari sarà meno mobile, magari sarà meno incisivo, ma nel campo, almeno fino a quando la forma fisica sarebbe stata sufficiente, è un valore aggiunto per qualsiasi squadra. Totti negli anni ha dato dimostrazione di amare la Roma, la sua società, e sono i valori che io cerco. Come presidente di una piccola squadra come il Benevento, sarei stato onoratissimo di vederlo qui, sarebbe stato il nostro gioiello. Quello che aveva perso alla Roma come calciatore, avrebbe potuto restituirlo in termini professionali, di esempio e di grande umiltà. Spalletti? Non entro nel merito, quando le persone parlano hanno delle motivazioni, mi auguro, perchè un essere razionale e intelligente parla dopo che ha pensato quello che poi dice. Ho il massimo rispetto del pensiero di tutti, la storia insegna che le polemiche non servono. Amo parlare delle cose che riguardano me e non do giudizi nè morali, nè tecnici. Il “mio” Totti, quello che nella mia lunga vita ho potuto ammirare, nel Benevento, lo ripeto, sarebbe stato il nostro gioiello. Non so quello che poteva essere, o essere stato, ma mi esonero da qualsiasi giudizio che hanno fatto gli altri su di lui".