Oreste Vigorito, presidente del Benevento, parla a Radio Kiss Kiss: "Per noi inizia un altro torneo, dobbiamo provare a vincere questo campionato a quindici squadre. Dobbiamo pensare in grande, non era quella di domenica la gara da vincere. Bisogna dimostrare di essere ancora in corsa. Questo nuovo gruppo si sta amalgamando molto bene, stiamo lavorando attraverso delle persone sullo scouting internazionale. Sagna è venuto a firmare un’emozione, ha pensato al suo animo da bambino che ama il calcio senza pensare a diritti tv o altro. La gente ama ancora queste storie, tocca a noi che siamo gli attori di questo calcio rappresentare la realtà vera e non solo quella del business. Spero nella vittoria della scudetto del Napoli, i tifosi lo meritano"