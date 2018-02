Ospite di Rete Sport, il presidente del Benevento Oreste Vigorito ha parlato con cognizione di causa delle varie modifiche che i vertici del calcio italiano stanno discutendo in un ottica di rilancio dello sport nazionale: "La proposta di riduzione delle squadre è basata su un calcolo matematico, sarebbe solo una spartizione dei diritti televisivi a favore dei grandi club. I playoff sarebbero invece un esperimento interessante ma mantenendo il numero di squadre. Credo che sia giusto rivedere le regole della divisione degli utili. C’è troppa differenza tra i diritti tv delle grandi e le piccole. Anche la Lega di B è penalizzata, ed è un peccato perché è una parte del calcio che investe sui giovani dei vivai. Va rivista la ripartizione dei diritti tra lega A, B e C. La Lega Dilettanti vive sulle elemosina delle leghe maggiori. Dobbiamo capire che il calcio non è solo matematica e soldi, ma anche un evento sociale. Bisogna rivedere non solo i diritti tv, ma il rapporto contrattuale con allenatori e calciatori. Il calcio è l’unico mondo dove chi è licenziato continua ad essere pagato per tutta la durata del contratto. Cambiamenti? Le cose impossibili sono fatte per essere superate. Solo chi non prova non cambia le cose. Alla mia età ho meno fiducia rispetto a prima, ma voglio ancora augurarmi un cambiamento. Fiducia e amicizia sono parole importanti, non vanno usate troppo spesso. C’è agitazione in Lega, si è tentato di anticipare i tempi sulla nomina della nuova governance. Le sembra normale anticipare l’assemblea di lega prima che il Presidente del CONI Malagò torni dalle Olimpiadi?".