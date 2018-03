Cercare un lato positivo in questa sciagurata avventura in A del Benevento non è esercizio semplice. Eppure c'è, nonostante la truppa giallorossa sembri ormai destinata a lasciare il segno in massima serie solo per la capacità di battere una serie di primati negativi di cui se ne farebbe volentieri a meno. C'è anche altro, però. C'è anche un ragazzo che sta facendo parlare di sé, che sta raccogliendo consensi e soddisfazioni, a tal punto da catturare le attenzioni di diverse società.



Si tratta di Enrico Brignola che, a dispetto della giovane età, sta mostrando qualità e una personalità da veterano. Che sia in giallorosso o con l'azzurro della Nazionale fa poca differenza. Sì, perché il golden boy sannita sta disegnando calcio con la casacca del Benevento, ma lo ha fatto pure con quella dell'Under 19, segnando il suo primo gol alla prima partita da titolare. Facendo capire, semmai ce ne fosse bisogno, di esser pronto, di essersi meritato la conferma sul palcoscenico della Serie A. E non a caso, le richieste non mancano: dal Milan al Napoli, passando per Fiorentina e Sassuolo, sono veramente tante le società pronte a iscriversi al club delle pretendenti del numero 99 giallorosso. Che è ormai destinato a spiccare il volo.