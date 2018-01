Ancora una sconfitta per il Benevento. E capirai la novità. Una storia che va avanti dall'inizio del campionato, una tendenza che sembrava esser stata invertita con i due successi consecutivi con Chievo Verona e Sampdoria, vittorie che ben presto si sono rivelate illusorie per piazza e società. Perché poco dopo sono arrivati due brucianti ko a far atterrare tutti sulla pista del disincanto. Dunque, la Strega perde a Torino, ancora una volta battuta dalla propria vena autolesionistica, più che dai meriti dell'avversario.



Ci prova il Benevento, cerca in tutti i modi di trovare mosse e contromosse giuste per tentare di darsi una speranza, ma alla fine il risultato è sempre lo stesso. Come chi si prepara all'arrivo di una tempesta, cerca in tutti i modi di non farsi sorprendere, ma poi finisce ugualmente per essere spazzato via: è esattamente questa l'immagine che dà la Strega. Prima il Bologna, poi il Torino: stessi sogni, stesse ambizioni, un unico risultato. La sconfitta che manda al macero ogni speranza.



A questo punto, non resta che far partire il conto alla rovescia per capire fino a quando la truppa sannita potrà contare almeno sul conforto della matematica e continuare a sperare. Ma il countdown è partito pure sul calciomercato: tre giorni al gong, tre giorni in cui il Benevento proverà a fare ciò che non è riuscito a fare in un mese. Ossia regalare un portiere e un difensore centrale a Roberto De Zerbi. Servirà a poco, ma almeno un tentativo va fatto, se non altro per non avere rimpianti.