Probabilmente è meglio non pensarci, per non rovinarsi anche uno dei pochi pomeriggi di gloria. Dopo aver asfaltato il Verona, è inevitabile che in casa Benevento aumentino i rimpianti: vedere gli scaligeri con nove punti in più in classifica è una cosa difficile da digerire, è un fatto inspiegabile, almeno a giudicare dai valori mostrati sul campo, non solo nel doppio confronto diretto. Meglio non pensarci, perché non è il caso di farsi male ulteriormente né di ricadere in facili illusioni.

​

Il destino del Benevento resta segnato anche dopo il netto successo sui gialloblù, ma almeno la squadra ha saputo tirar fuori l'orgoglio, in un momento in cui l'unico obiettivo resta quello di onorare il campionato e soprattutto di evitare di passare alla storia come la peggior squadra che abbia mai messo piede in Serie A. Ed è con questo moto d'orgoglio comune che la truppa di De Zerbi si prepara ad affrontare quella sfida con la Juventus che è al tempo stesso la più affascinante ma anche la più complicata della stagione.



Di strumenti per fabbricare l'impresa, il Benevento ne ha oggettivamente pochi. Ma il successo col Verona ha permesso almeno di rinnovare l'entusiasmo della squadra e della piazza e di arrivare quindi nel miglior modo possibile alla sfida con gli esacampioni d'Italia. Riuscire a frenarne la corsa sarebbe un prodigio sportivo che resterà negli annali, significherebbe lasciare una traccia concreta del proprio passaggio in Serie A in una stagione ricca di tormenti. Un'impresa ai confini del possibile che gli uomini di De Zerbi vogliono provare a rendere realtà