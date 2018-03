Dichiarazioni shock di Anderson Talisca, ala brasiliana in prestito al Besiktas, che ha parlato del nuovo accordo con il Benfica fino al 2020: "Da quando sono arrivato in Turchia ho già detto e dichiarato che non voglio tornare in Portogallo. Al Benfica ho dovuto prolungare il mio contratto sotto minaccia e contro la mia volontà, solo per permettermi di lasciare il club".