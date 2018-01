Il futuro di Bruno Peres, terzino classe '90 dela Roma, è sempre più lontano dal giallorosso: il brasiliano, arrivato nella Capitale durante l'agosto del 2016 in prestito per un milione di euro con obbligo di riscatto fissato a 12,5 milioni di euro più bonus, non ha mai convinto appieno, nè con Luciano Spalletti nè con Eusebio DI Francesco, che gli hanno spesso preferito altri giocatori, spostando spesso Alessandro Florenzi in quella posizione.



TRA PORTOGALLO E TURCHIA, MA LUI... - Il ds dei capitolini Monchi ha deciso di dare un taglio netto alla rosa dopo i negativi risultati di novembre, con un vero e proprio "repulisti" motivazionale che dovrebbe coinvolgere anche l'ex Santos e Torino, nonostante l'infortunio del lungodegente Rick Karsdorp: il futuro del brasiliano sarà tra Portogallo e Turchia. Secondo quanto riportato infatti nelle scorse ore dai media lusitani, come O' Jogo e Goal, Peres sarebbe infatti finito nel mirino del Benfica, a caccia di rinforzi a gennaio, che lo vorrebbe in prestito con diritto di riscatto. Su di lui c'è però anche il Galatasaray di Terim, che ha chiesto informazioni alla Roma, come riportato dalla stampa turca: il 27enne però preferirebbe trasferirsi esclusivamente in un’altra squadra italiana.