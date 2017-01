L'attaccante messicano del Benfica, Raùl Jimenez, classe 1991, ha rifiutato di trasferirsi in Cina, su di lui c'erano Guangzhou Evergrande, Jiangsu Suning e Tianjin Quanjian. Il calciatore ha commentato così: "E' stata un'offerta economicamente molto buona per me e per il Benfica. Ma la cosa importante è che ho deciso di rimanere. Sono felice e contento qui. Voglio continuare a crescere in Europa. Tengo un promettente futuro. La gloria in Europa vale più del denaro", ha detto in un'intervista nel corso del programma Jugando Claro, del canale Claro Sports.