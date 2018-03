Jonas, attaccante del Benfica, parla a Esporte Interativo di Gabigol, ora al Santos: "Il nostro allenatore Rui Vitoria ha deciso di usarlo come ala destra, e in quella posizione bisogna andare avanti e indietro. A volte era chiamato a difendere un po', ma lui non aveva quel tipo di caratteristiche che piacciono al nostro tecnico. Gabigol è comunque un giocatore fuori dal comune, con forza e tecnica. Era uno dei primi ad arrivare all'allenamento e uno degli ultimi ad andare via".