Il grande avvio di stagione con la Juventus ha fatto guadagnare a Rodrigo Bentancur anche la maglia da titolare della nazionale dell'Uruguay. Ecco il pensiero del centrocampista classe '97, direttamente dalla radio uruguaiana Sport 890, sulle sue prime settimane bianconere: "Da quando sono in Italia ho migliorato i tempi di recupero e pian piano sto migliorando anche come gioco. Ad esempio, mi hanno perfezionato nel modo di marcare gli avversari. Da quando sono a Torino poi ho aumentato la massa muscolare di cinque chili. Chi mi ha colpito? Quando sono arrivato il primo giorno, Buffon mi ricevette in un modo incredibile. Mi sorprese, sapeva già chi ero, come mi chiamavo. È davvero un fenomeno, mi consiglia sempre. È di un altro livello".