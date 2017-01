Se dovesse saltare definitivamente come sembra l'affare Witsel, la Juve sarebbe costretta a correre ai ripari. Tra le manovre che ormai non sembravano più in discussione nei tempi e le modalità c'è quella legata a Bentancur, promesso sposo per giugno: le circostanze del mercato potrebbero nuovamente portare ad un ripensamento, con accelerata ed anticipo del passaggio in bianconero già a gennaio. Lo riporta SportItalia.