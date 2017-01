Si è prima imposto come nuovo fenomeno del calcio mondiale, poi è scivolato nelle gerarchie del Boca Juniors dopo che l'affare Tevez lo travolgesse con troppe aspettative. Infine l'annuncio del passaggio in bianconero e l'arrivo di Gago lo hanno riportato in auge ed ora si prepara per il Sub 20: "Se mettono in discussione Messi, figurati se non lo fanno con me. Sono abituato alle critiche, aiutano un giocatore e gli fanno mantenere i piedi per terra. Al di là dell'accordo chiuso all'epoca è molto importante che ora si interessino a me. Ho guadagnato fiducia di gara in gara e dopo l'arrivo di Gago, che ha dato equilibrio alla squadra, mi ha liberato un po’ e mi sono sentito più a mio agio", ha dichiarato ad Olè. E sulla Juve: "Vedo sempre le gare della Juve, è una squadra incredibile: sarebbe un sogno andare lì, ma ora la mia testa è al Boca".