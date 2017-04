Rodrigo Bentancur ha rilasciato al sito ufficiale della Juventus la sua prima intervista da calciatore bianconero. Ecco le sue parole: “ La verità è che sono molto felice che una squadra come la Juve si sia interessata a me. E’ un grande onore sono felicissimo per questa opportunità. Se sono pronto? Si, guardo spesso il calcio italiano ed è molto differente da quello che si gioca in Argentina. E’ un calcio molto più fisico però è una nuova opportunità, sino molto giovane, ho molto da imparare e devo sfruttare questa opportunità al 100%. Tevez? Ci ho parlato subito appena ho saputo che c’era la possibilità di venire qui. Mi aveva già raccontato qualcosa di questa grande società, mi sono informato. Ex uruguaiani? Essere parte di questa lista è un vero onore, spero di poter aiutare la Juve ad arrivare più in alto possibile.”