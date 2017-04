Un futuro in bilico, una permanenza in quella che è stata la sua casa per oltre 8 anni che oggi sembra destinata a finire. Quella frae ilè una storia destinata a finire nel corso dell'estate, quando il club del presidenteimbastirà un mercato stellare che prevede l'acquisto proprio di una prima punta di livello internazionale al suo posto.In estate saranno tanti i club alla ricerca di una prima punta importante. Il Manchester United si priverà di Ibrahimovic, il Chelsea di Diego Costa e anche il Real ha iniziato a muoversi per trovare il sostituto della punta francese classe '87. In questo sensosta inseguendo il sogno impossibile che risponde al nome diLa punta gabonese del Borussia Dortmund è l'obiettivo principe del Real Madrid che è pronto a spendere oltre 70 milioni per strapparlo ai gialloneri facendo tramontare i sogni del Milan.L'eventuale arrivo di Aubameyang a Madrid, tuttavia, sarebbe comunque una mossa positiva per lo stesso Mirabelli. Secondo Tuttosport, infatti, il futuro ds rossonero ha iniziato a muoversi con l'entourage di Benzema per sondare la disponibilità del francese di trasferirsi in Italia.Se si libererà a prezzo di saldo, il Milan farà la sua mossa. Benzema è quel profilo internazionale che consentirebbe a Yonghong Li di presentarsi al meglio davanti ai propri tifosi. Un'occasione da non lasciarsi sfuggire, ma non a qualunque prezzo.