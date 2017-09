Fresco di rinnovo di contratto con clausola faraonica, Karim Benzema parla della situazione attaccanti del Real Madrid. Come si legge su El Mundo Deportivo, il centravanti francese afferma che "non credo mancano le alternative, anche se questo va chiesto al mister. Se non gioco io, Cristiano può fare da prima punta, e come lui altri. Da quando sono a Madrid mi criticano? Devo accettarlo, fa parte del mio ruolo. Sono qui per dare il massimo, e cerco di migliorarmi. Se qualcuno mi attacca vuol dire che si aspetta qualcosa da me".