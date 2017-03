Il Sassuolo e Berardi in estate si divideranno. Ne è certo Tuttosport, convinto che sebbene il club del patron Giorgio Squinzi non abbia l’esigenza di vendere il proprio gioiello, la sensazione è che in estate convenga a tutti, Berardi in primis, un trasferimento. Il valore del suo cartellino è di 25 milioni di euro e sebbene l'Inter sia da tempo la più fortemente interessata, anche la Juventus non molla il talento calabrese in vista della prossima estate.