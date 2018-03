Gigi Di Biagio, ct della Nazionale, ha risposto così a Sky su Domenico Berardi e quel mancato passaggio alla Juve: "Cos’è successo a Berardi? Lui doveva andare via due o tre anni fa da Sassuolo. Con tutto il rispetto possibile per il Sassuolo, ma aveva fatto troppo bene per rimanere lì. Non aveva più senso che restasse, era il momento di partire. Si è voluto fermare lì, non si capisce per quale motivo e adesso ne sta pagando le conseguenze. Per me è uno dei più grandi talenti del nostro calcio, il mio obiettivo è cercare di recuperarlo, ma lui mi deve aiutare. L’espulsione di due settimane fa non aiuta, se lui non mi aiuta io non posso farci nulla e mi dispiace. Viene dipinto diversamente da quello che poi è, mi ha sempre dato grande disponibilità, ma deve fare il salto di qualità".