Dimitar Berbatov vuole la Premier League. Terminata la sua esperienza con il PAOK Salonicco, l'attaccante bulgaro - ora svincolato - ha intenzione di riprendere al più presto, come ha confermato il suo procuratore Emil Dantchev alla BBC: "Sente di poter giocare ancora per almeno un anno, e la sua priorità è quella di tornare in Inghilterra". Berbatov, 35 anni, non disputa una partita ufficiale dal 31 maggio scorso.