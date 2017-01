Prime parole da blucerchiato per il nuovo acquisto della Sampdoria, Bartosz Bereszynski. Il terzino polacco ieri si è subito messo a disposizione di mister Giampaolo, svolgendo l'intera seduta con i nuovi compagni doriani.



Qualche foto di rito, qualche sorriso ai tifosi che lo accoglievano al Mugnaini e poi via, dentro la struttura bogliaschina per la prima sessione di lavoro agli ordini del nuovo mister. Per salutare il nuovo pubblico, 'Beres' ha utilizzato il canale tematico blucerchiato, Samp TV: "Ho scelto la Sampdoria perchè conosco questo club e conosco questo campionato, la Serie A e penso che sia il passo successivo migliore per me e per la mia carriera. Penso che la Sampdoria sia la soluzione migliore per me, voglio giocare sia in campionato che in Coppa Italia".



A Genova Bereszynski ha ritrovato un vecchio amico: "Conosco già Karol Linetty abbiamo giocato insieme nel Lech Poznan e penso che sia più facile per me ambientarmi qui conoscendo già uno dei miei compagni di squadra - riporta Sampnews24.com -. La Sampdoria ha una grande storia, è un grande club, e darò il 100% di me stesso per fare bene qui. Ho giocato nel Legia per quattro anni lottando in Europa League ed è stata una grande esperienza per me, l’ultimo anno abbiamo giocato la CL e quello è stato il momento più altro della mia carriera. Voglio giocare al mio meglio, penso che abbiamo una buona squadra per poter arrivare in Europa League. Sono un giocatore a cui piace lottare su ogni pallone - conclude il giocatore - e dare sempre il massimo e voglio giocare al mio meglio qui per fare il definitivo salto di qualità».