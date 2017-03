Nulla di fatto, per conoscere il nuovo Presidente di Lega si deve attendere almeno ancora una settimana. Ecco quanto dichiarato da Maurizio Beretta all'uscita dell'Assemblea di Lega: "Ci rivediamo il 22, l'assemblea come sapete è sempre aperta a questi fini: tutti hanno insistito per un po' di confronto, continuerà il confronto sullo statuto per stringere i tempi sugli assenti. Si è convenuto di riconvocarsi per il giorno 22, nei limiti del calendario consentito forse con un margine ragionevole fino a questa data ipotizzata del 27 per il consiglio federale. L'ideale sarebbe fare come fino ad adesso, si è lavorato molto per fare lo statuto.