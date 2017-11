Siamo nell’autunno del 1989.Professionalmente per Donato “Denis” Bergamini è il momento migliore della carriera.Ha 27 anni ed è nel pieno della maturazione psico-fisica.Il suo Cosenza è reduce dal suo primo campionato di Serie B dopo 24 lunghi anni di purgatorio nelle serie inferiori.Denis ha avuto parecchi guai fisici in quella stagione che hanno limitato il suo contributo a sole 16 presenze.Ma la sua qualità è evidente a tutti.Talmente evidente che nell’estate del 1989 ci sono diverse squadre che bussano alla porta del Cosenza per arrivare al cartellino di Denis.Si parla addirittura della Fiorentina, squadra di Serie A e allenata da Bruno Giorgi, che l’anno precedente era proprio al Cosenza arrivato ad un passo dalla promozione in Serie A.Ma sono soprattutto Padova e Parma che spingono decise per avere Denis tra le loro fila.Sono entrambe in Serie B ma sono due serie candidate alla promozione.Gli emiliani, guidati da Nevio Scala, proprio nella stagione 1989-1990 raggiungeranno la promozione in Serie A e nel giro di pochi anni diventeranno una delle squadre più forti del nostro campionato.L’ipotesi di andare a giocare nella città ducale è allettante per Denis.Parma poi è così vicina alla sua Ferrara, la città dove vivono i suoi cari e la sua fidanzata.Il Cosenza però è altrettanto ambizioso e non intende perdere uno dei suoi giocatori più importanti.Denis accetta di buon grado di rimanere.I tifosi lo adorano e arriva anche un adeguamento di contratto importante.Si parla addirittura di una cifra tre volte superiore a quella precedente.Gigi Simoni, giovane, emergente e preparato allenatore, è il Mister del Cosenza.Inizia la nuova stagione.L’avvio non è esaltante ma pian piano la squadra comincia a ritrovarsi.Denis gioca con continuità e i guai fisici della stagione precedente paiono completamente superati.E’ fuori dal campo dove ci sono i problemi.Denis non è più lui.E’ preoccupato, cupo e sempre più introverso.La storia con Isabella è finita ma chiudere definitivamente non è affatto facile.Non dopo l’aborto di Isabella di due anni prima.Denis avrebbe riconosciuto il figlio.Si sarebbe assunto la responsabilità di padre … ma non quella di marito.Codici d’onore, la famiglia, le tradizioni … questo è il ritornello che Denis sente probabilmente per mesi e mesi.Poi ci sono quei sussurri, quei bisbigli su amicizie sbagliate, su giri di droga e calcio scommesse.Resta il fatto che Denis ora è spaventato.Arrivano telefonate strane, spesso molto brevi che turbano Denis.Se ne accorgono i suoi compagni e se ne accorgono i suoi famigliari.Alla fidanzata, romagnola come lui, confiderà che “laggiù a Cosenza qualcuno mi vuole male”.Ma è il massimo che il timido e introverso Denis riesce a dire.Di lì a poco arriverà la sera del 18 novembre e sull’asfalto della Statale 106 Jonica verrà trovato il suo corpo senza vita.Ed era quindi già morto quando fu investito dal TIR.Esattamente come riscontrarono i RIS di Messina 5 anni prima.La stanno aspettando da 28 anni tutti i tifosi del Cosenza che hanno così profondamente amato questo biondino che correva per 90 minuti come un indemoniato, che vinceva contrasti contro avversari che erano il doppio di lui fisicamente e che metteva il cuore in ogni partita.La stanno aspettando i vecchi compagni di squadra, molti dei quali amici fraterni di Denis, che non hanno mai creduto alla versione ufficiale raccontata per anni … quella del suicidio.La stanno soprattutto aspettando due anziani genitori e una sorella che non hanno mai smesso di lottare durante questo incubo durato 28 anni anche quando tutto sembrava perduto e compromesso nei meandri di carte processuali, di dichiarazioni apparentemente inconfutabili … e di una montagna di menzogne.28 anni che sono stati una condanna che la famiglia Bergamini ha scontato al posto di chi ha ucciso il loro Denis.28 anni di una coriacea e infinita battaglia legale intrapresa dalla famiglia alla ricerca della verità.“Siamo pronti a tutto, a qualsiasi verità. Basta che la smettano di raccontarci frottole come è stato fatto in tutti questi anni”. Questo è quello che ha sempre dichiarato con coraggio e coerenza la sorella Donata.Frottole come la squallida messa in scena dell’investimento del TIR che avrebbe trascinato il corpo del povero Denis per quasi 60 metri.Nonostante i vestiti (poi fatti frettolosamente sparire) e le scarpe immacolate di Denis nonostante la pioggia e il fango di quella sera.Nonostante il viso, il torace e gli arti superiori di Denis praticamente intatti, senza ferite o escoriazioni.Nonostante l’orologio da polso di Denis rimasto integro e perfettamente funzionante … nonostante l’impatto con il mezzo pesante e il successivo trascinamento del corpo.Nonostante nessuna fra tutte le persone che conoscevano Denis abbia mai creduto anche solo per un istante alla versione della ex-fidanzata Isabella Internò e dell’autista del TIR Raffaele Pisano i quali dichiararono che Bergamini si sarebbe “tuffato a pesce” sotto le ruote del mezzo pesante che stava sopraggiungendo.Questa versione è stata smontata definitivamente.… E come ha ricordato la sorella Donata alla notizia della accertata e definitiva causa della morte del fratello pochi giorni fa “ora finalmente ci sarà qualcun altro che inizierà ad avere paura”.(Remo Gandolfi è anche su www.storiemaledette.com