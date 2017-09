Intervistato dal Mundo Deportivo, l'ex campione dell'Inter, Dennis Bergkamp, parla del suo trasferimento in nerazzurro.



“Johan Cruyff mi disse che mi voleva al Barcellona. Ogni volta che c’era una squadra che mi voleva mi diceva di non accettare perché il mio futuro sarebbe stato a Barcellona. Ma ho sempre avuto la sensazione di finire in Italia, era il campionato più importante allora. Non volevo andare al Milan perché Gullit, Van Basten e Rijkaard erano andati lì. La scelta era tra Juventus e Inter e i dirigenti nerazzurri ci hanno dato le sensazioni migliori. Mi avevano fatto delle promesse, ma non erano costanti. Dicevano: “Giocheremo in modo offensivo”, ma l'hanno fatto solo per un mese, non era quello che mi aspettavo. Però l’Italia è stata necessaria per la mia crescita, lì ho imparato ad essere più professionale".