Beppe Bergomi analizza la vittoria della Juventus sul Verona negli studi di Sky Sport: "Juve e Napoli da sole in corsa per lo scudetto? E' presto ma di certo ma sono le due squadre meglio attrezzate, lo avevamo detto anche all'inizio del campionato. L'Inter mi aveva un po' illuso, le ultime tre partite erano Udinese, Sassuolo e Lazio, ma in queste tre partite ha fatto solamente un punto. Gol di Dybala? Bisogna anche parlare della prestazione. Io lo vedo, anche sotto l'aspetto fisico, ancora non a posto, lo vedo nel cambio di passo. Ha fatto un bel dribbling nel finale, sul 2-1 ha fatto un buon gol, ma io penso che non ha dribblato nessuno, ha spostato solamente la palla con i difensori del Verona. Allegri per trovare posto a Dybala, ha dovuto prendere gol, ha dovuto fare il 4-2-3-1 per farlo rendere al meglio".