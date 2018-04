"Non puoi portare avanti un arbitraggio in modo diverso durante la partita". Così Beppe Bergomi a Sky Sport ancora contro Orsato: "Essere un arbitro da faccia a faccia coi giocatori non deve sfociare in presunzione. Oltre al danno c'è stata pure la beffa: ha ammonito D'Ambrosio per proteste ed era l'unico diffidato".