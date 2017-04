In sede di telecronaca per Sky, Beppe Bergomi ha dato la sua spiegazioni alla crisi senza fine di un'Inter che è crollata anche a Firenze: "Il problema dell'Inter è che alle prime difficoltà va in crisi, non sa reagire, chi ha personalità non la trasmette ai compagni e la squadra crolla letteralmente. E così si va incontro a pessime figure". Intanto, Zhang jr con Zanetti e Ausilio è apparso scurissimo in volto in tribuna.