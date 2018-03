Dagli studi di Sky Calcio Club, Beppe Bergomi si esprime così sulla Juventus in Champions: "La vera forza della Juve sarà non prendere gol, che è fondamentale nella sfida andata e ritorno. Gli juventini non devono arrabbiarsi, ma 150 minuti su 180 contro il Tottenham li hanno dominati gli inglesi: la Juve ha giocato alla grande quei 30 minuti totali con giocatori determinanti che gli altri non hanno".