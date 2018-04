Beppe Bergomi, a Sky Calcio Club, chiarisce la sua posizione sull'espulsione di Vecino in Inter-Juventus: "In questi 20 anni a Sky ho espresso sempre le mie opinioni, senza problemi, in giro per il mondo. Ho sempre, sempre detto quello che penso in diretta. Per me ancora adesso in diretta il fallo di Vecino non è da cartellino rosso: non affonda il colpo e strisciando fa mezzo passo in più per non affondare il tackle".