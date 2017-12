Intervenuto ai microfoni di Sky l'ex difensore dell'Inter, Bepper Bergomi, parla della sfida tra Inter e Lazio, terminata con il risultato di 0-0.



“L’Inter mi aveva illuso un po', non che pensavo vincesse lo scudetto ma che rimanesse un po’ di più in alto. Le ultime partite erano Udinese, Sassuolo e Lazio e ha fatto solo un punto. Rimane una buona squadra, ma i migliori sono un po’ in difficoltà fisica e fanno fatica a produrre gioco e fare gol. Non si riesce a capire come poter cambiare questa squadra. Due punte? Se metti Eder e guardi in panchina non hai nessuno. L’alternativa di Perisic chi è? Anche gli infortuni non erano mai arrivati. Io oggi non avrei pressato alto, come ha fatto la Lazio, che ti fa fare un giro palla lento. Cambiare? Tre sconfitte è un periodo troppo breve per farlo”.