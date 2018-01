Dagli studi di Sky Calcio Club, Beppe Bergomi ha risposto così su Sturridge come nome per l'Inter in attacco: "Dopo Rafinha, l'Inter non dovrebbe prendere Sturridge. Una scommessa va bene ma due no, sono troppe; questo giocatore da esterno ha sempre fatto fatica, meglio da centravanti ma lì c'è Icardi...".