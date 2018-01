"Joao Mario? Per la prima volta è venuto fuori il tifoso". Così Beppe Bergomi a Sky Calcio Club sulla prestazione del portoghese dell'Inter commentata a Firenze: "Non mi era mai successo. Sono stato criticato sui social per quello che ho detto. Io ho giocato per 20 anni nell’Inter, se vedono l’impegno di perdonano. Quando ha fatto quell’errore mi è venuto fuori”.