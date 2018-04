Beppe Bergomi, ex capitano dell'Inter, è intervenuto a Tutti Convocati su Radio 24: "La Juventus in Europa non gli gira bene come in campionato, anche alcune decisioni arbitrali, penso all'espulsione di Dybala ad esempio. Il nostro calcio deve ambire a qualcosa di più, non accontentarci a fare 30 minuti buoni con il Real. L'unica squadra che pianifica per arrivare in fondo è la Juve, non basta".



DUALISMO - "Messi è il calcio, Ronaldo si mantiene a quei livelli grazie al suo grande professionismo. Mi tolgo il cappello per lui, mi piace il calcio più muscolare di Cristiano".



MATUIDI - "Resto dell'idea che per giocare con Dybala in quella posizione, la Juve deve giocare come a Napoli: con i 3 in mezzo, con Matuidi a centrocampo".