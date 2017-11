Parlando ai microfoni di Sky Sport, l'ex bandiera dell'Inter e oggi commentatore, Beppe Bergomi ha paragonato ruolo per ruolo l'Inter di Luciano Spalletti con quella che vinse tutto di Josè Mourinho: "Paragonare l'Inter di oggi a quella di Mourinho è difficile ma possono sicuramente esserci delle similitudini: la forza fisica, la tenuta mentale e un allenatore forte caratterialmente. Questo avvicina l'Inter di adesso a quella di Mourinho. Spalletti come Mou ha grande capacità di comunicare, è migliorato molto rispetto ai tempi di Roma: ha capito come funziona la piazza di Milano, è bravo a dare meriti e ad esaltare le qualità dei giocatori".



ICARDI-MILITO - "Il primo è unico dentro l'area di rigore, il secondo era più completo per quanto riguarda il giocare per la squadra, il difendere la palla."

VALERO-SNEJDER - "Borja Valero, con qualità e attitudini diverse, sta facendo lo Sneijder: l'olandese aveva più tiro in porta e carte offensive, ma all'Inter mancava un giocatori come Borja Valero, uno che desse i tempi di gioco".

VECINO-STANKOVIC - "Vecino in mezzo al campo non ricorda né Zanetti né Cambiasso, che erano i titolari, ma al massimo Stankovic".

SKRINIAR-SAMUEL - "Skriniar invece ha fatto salire il livello difensivo: ricorda Samuel, anche lui non sbagliava mai la partita. Mentre Miranda è sicuramente Lucio".

CANDREVA-PANDEV - "Candreva oggi sarebbe titolare in quella Inter, al posto di Pandev. Oggi l'Inter di Mourinho è più forte, ma quella di Spalletti ha margine di crescita importante".