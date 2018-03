Intervenuto dagli studi di Sky, l'ex difensore dell'Inter, Beppe Bergomi, ha espresso la propria opinione sulla decisione di Walter Sabatini di lasciare l'Inter.



“Mi ha un po’ sorpreso perché Walter è un dirigente preparato e specialmente in questo calcio dove devi mantenere i bilanci attraverso determinate operazioni, lui era l’uomo ideale. Dispiace non vederlo più all’Inter perché era un bel personaggio e poteva fare bene alla causa nerazzurra. Non conosco le motivazioni che l’hanno spinto ad arrivare a questo, però indubbiamente è una perdita per i nerazzurri”.