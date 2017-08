Inter promossa dopo le prime due giornate, parola di Giuseppe Bergomi. L'ex capitano nerazzurro ha concesso una lunga intervista a Tuttosport nella quale esalta il lavoro della società sul mercato, con gli investimenti sui giovani: "Loro hanno sempre lavorato molto bene in questo senso. Ed è vincente la scelta di prenderli e lasciarli là dove possono giocare come faranno con Bastoni".



DALBERT E CANCELO - "Quanto ci impiegheranno a sintonizzarsi sul nostro calcio? Ci vorrà un po' di tempo. In Dalbert ho visto delle potenzialità e una ggrande capacità di corsa anche se in fase difensiva dovrà crescere parecchio. Però Dalbert e Cancelo, in determinate partite, verranno molto utili perché se hai bisogno di spinta e capacità di corsa, questi ce l'hanno".



SPALLETTI - "Uomo giusto per Dalbert e Cancelo? Luciano è in generale l'uomo giusto per l'Inter, il vero acquisto più importante che ha fatto la società, perché è un allenatore preparato e serio. Lui poi è bravo a tirare fuori il massimo dai giocatori che ha a disposizione. Noi avevamo già visto la potenzialità di questa squadra nelle 17 partite dove Pioli ha fatto 40 punti, però occorreva anche lavorare sulla tenuta mentale di questi giocatori e Luciano penso sia già sulla strada giusta".



GAGLIARDINI CAPITANO - "Lui capitano in futuro? Me lo auguro, però già quest'anno avrà una concorrenza diversa perché Borja Valero, Vecino e Joao Mario andranno a togliergli dello spazio. Però è un ragazzo che possiede dei valori e ha sempre dovuto lottare per conquistarsi spazio, anche se, ripeto, credo che per lui questa sia un'annata dura".



DOVE PUO' ARRIVARE L'INTER - "Se in questi giorni riusciranno a completare la rosa, l'Inter è una squadra che, avendo solo il campionato, può essere pericolosa".