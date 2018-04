Mauro Bergonzi, ex arbitro di Serie A, ha parlato così del rigore fischiato in favore del Real Madrid all'ultimo minuto della sfida contro la Juventus, decisivo per il passaggio del turno per i Blancos: "Non avrei fischiato il rigore di Real Madrid-Juventus. Non è stato un episodio che doveva decidere la qualificazione. Il Var non avrebbe cambiato la situazione perché non è un chiaro ed evidente errore dell'arbitro".