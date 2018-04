Intervenuto ai microfoni di Sky, il portiere dell'Atalanta, Berisha, ha parlato del pareggio maturato contro l'Inter allo stadio Atleti Azzurri d'Italia.



“Abbiamo fatto tutto per prendere i tre punti e abbiamo messo in difficoltà l’Inter. Abbiamo chiuso gli spazi alla fine per non prendere gol quando loro sono cresciuti. La cosa che ci eravamo detti prima della partita era che dovevamo aggredirli e lo abbiamo fatto. Ma ci è mancato l’ultimo passaggio. Ci sono state delle occasioni per noi e Handanovic ha fatto grandi parate, quando non segni in due tre occasioni non è che poi ricapitano, abbiamo fatto il nostro ma non è andata come volevamo”.