L'ex presidente del Milan, Silvio Berlusconi ha dichiarato a RaiNews24: "Nomi per la panchina della Nazionale? Penso che ce ne sia già qualcuno, ma non voglio farne uno in particolare altrimenti mi creerei delle antipatie".



"Quanto al mio Milan, ho trovato un acquirente che ha mantenuto i patti. Aveva promesso di investire 250 milioni per la campagna acquisti e lo ha fatto, ma il Milan dello scorso anno e anche di quest'anno calca i campi con un modulo che non approvo: una sola punta e quindi in una partita uno o due tiri soli all'interno dell'area. Ricordo quello che diceva il caro Boskov: 'per fare gol bisogna tirare in porta' e quindi credo che debba essere tenuto in conto da Gattuso".