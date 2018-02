Silvio Berlusconi, ex presidente del Milan, torna a parlare dei rossoneri. Dopo le belle parole spese nei confronti di Gattuso che "ha dato un gioco al Milan", torna alla sua vecchia idea, di una squadra, quella rossonera, che fatica e delude.



Nel corso dell'incontro organizzato da Confocommercio in vista delle elezioni, si riferisce al numero 1 dell'organizzazione, Carlo Sangalli, così: "Vedo che il vostro presidente sa ancora sorridere nonostante il nostro Milan, come a me, gli abbia fatto venire un gran mal di stomaco" le parole riportate da Ansa.