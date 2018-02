Stavolta non è un lancio filtrante, quello di cui bisogna parlare. E se si tratta di una discesa in campo, non è quella della sua Lazoi, ma la sua in politica. Lotito stavolta non si occuperà di elezioni FIGC, ma di elezioni vere e proprie. Ed ha un estimatore d'eccezione, che di calcio e politica se ne intende.



DISCESA IN CAMPO - Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia, ha commentato la discesa in politica di Claudio Lotito, presidente della Lazio, benedicendolo: “È sempre stato vicino alla sua squadra, l’ho seguito con favore. Mi ha parlato della sua voglia di fare qualcosa per l’Italia, sono stato lieto di accoglierlo a Forza Italia, mi aspetto da lui proposte interessanti sul calcio, sullo sport, ma non solo”.