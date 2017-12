Tutte le 64 partite del Mondiale di Russia 2018, dal 14 giugno al 15 luglio, saranno trasmesse in diretta e in chiaro su Canale 5 e Italia 1. L'amministratore delegato di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi chiama Totti: "Mi piacerebbe tantissimo che Francesco fosse coinvolto nell'operazione, averlo come commentatore e seconda voce sarebbe davvero bello, ma non abbiamo ancora avuto tempo e modo di chiederglielo".



In chiaro ci sarà anche un altro canale interamente dedicato 24 ore su 24 a Russia 2018 (Mediaset Extra) e la diretta streaming di tutte le gare, mentre gli abbonati a Premium potranno seguire tutte le partite sulla pay tv con la risoluzione in 4K. In una sinergia di gruppo, 105 sarà la radio ufficiale dei Mondiali e trasmetterà una partita in diretta con il commento della Gialappa's Band. Si fanno anche le prime previsioni Auditel: Mediaset conta di superare l'ascolto medio di Brasile 2014 quando lo share medio per partita di Rai e Sky fu intorno al 23%. L'assenza dell'Italia pesa ma fino a un certo punto: l'ultima volta la Nazionale ha giocato solo tre partite.



La Coppa Italia 2017-2018 si avvia ai quarti di finale. E Mediaset Italia trasmetterà in diretta negli Stati Uniti, in Canada e in Australia i due match più attesi della competizione: mercoledì 27 dicembre 2017 Milan-Inter (telecronaca Ricky Buscaglia) e mercoledì 3 gennaio 2018 Juventus-Torino (telecronaca Alessandro Iori). In onda sul canale degli italiani all’estero anche le semifinali (andata 31 gennaio e ritorno 28 febbraio 2018) e la finale (9 maggio 2018). Milioni di italiani all’estero, grazie a Mediaset Italia, potranno assistere alle due sfide decisive di Coppa Italia in tv nei bouquet delle emittenti che offrono il servizio oppure su tablet e smartphone grazie all’app dedicata (gratuita su tutti i sistemi operativi) ed in streaming all’indirizzo online.mediasetitalia.com.