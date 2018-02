Silvio Berlusconi torna a parlare. L'ex patron del Milan è stato intervistato da Radio Radio e ha espresso nuovamente i suoi dubbi sulla squadra guidata da Rino Gattuso: "Se ho visto ieri la semifinale d'andata di Coppa Italia tra il Milan e la Lazio? Sì, ho guardato la partita. Non c'è male, anche se dissento dal modulo a una punta messo in campo l'anno scorso e quest'anno. Il modulo migliore è due punte con una mezzala alle spalle. Bonaventura è molto bravo, Suso può essere una bellissima seconda punta e poi ci sono diverse prime punte di notevole capacità. Con una sola punta, però, Suso e Bonaventura sono esiliati sulle ali e, anche se dribblano uno, due o tre avversari, possono fare solo un cross dal fondo e non tirare in porta. L'unica punta in tutto il passato campionato, controllata da due marcantonio al centro della difesa, non ha potuto sfruttare i cross. Ci sono state partite senza un tiro in porta da dentro l'area".



SULLA ROMA - "Un consiglio a Pallotta? Io cercavo di essere presente prima di ogni partita per incentivare i ragazzi e davo anche il numero di gol da segnare. Una squadra di calcio deve essere come una famiglia, il presidente deve essere un padre e un fratello maggiore e tutti devono sentire il suo stimolo. Io sono stato il presidente della squadra di calcio più vincente a livello mondiale, Pallotta segua il mio esempio".