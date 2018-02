Silvio Berlusconi, ex presidente del Milan, attuale candidato alla presidenza del consiglio per Forza Italia, ha parlato ai microfoni di Radio Radio, citando anche la dirigenza della Roma: "Il calcio è un vettore di valori e un aspetto della nostra vita. Lei conosce bene sia la Roma che la Lazio: la Roma di Pallotta sta cercando di portare a termine il progetto stadio, ma è spesso lontano dalla squadra. Io cercavo di essere presente prima di ogni partita per incentivare i calciatori, davo il numero di gol da segnare. Una squadra di calcio dev’essere come una famiglia, un presidente dev’essere un padre o un fratello maggiore, tutta la squadra deve sentire la sua fiducia e i suoi stimoli. Il mio è un esempio che vale la pena di seguire".