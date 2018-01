La cessione del Milan come veicolo per riportare in Italia capitali? L'ex presidente rossonero Silvio Berlusconi smentisce ancora una volta le indiscrezioni degli ultimi giorni nell'intervista concessa al Quotidiano Nazionale: "Mi limito ad osservare che da sempre nei momenti politici delicati nascono campagne denigratorie nei miei confronti. Questa notizia sulla vendita del Milan, una pura invenzione giornalistica senza alcun riscontro giudiziario, è però diversa dalle altre per una sola ragione: è talmente poco credibile che dimostra che anche la fantasia dei miei avversari è arrivata, come si usa dire, alla frutta. Io non ho alcun capitale all'estero e quindi non ho questo problema, ma se l'avessi sarei davvero fuori di mente a decidere di farli rientrare nell'ambito di un'operazione come la vendita del Milan, sulla quale sono stati puntati tutti i riflettori del mondo. Solo chi è davvero fuori di testa può immaginare una cosa così assurda".