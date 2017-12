L'ex presidente del Milan Silvio Berlusconi si appresta a scendere nuovamente in campagna elettorale in vista dell'appuntamento del prossimo 4 marzo, ma un pensiero non manca mai per la squadra che ha guidato per 31 anni. Nel corso dell'intervista concessa a Il Giornale, Berlusconi ha parlato in questi termini del suo legame col club rossonero e di un possibile coinvolgimento in futuro, soprattutto alla luce delle difficoltà incontrate dalla proprietà cinese: "Ritorno? È un vuoto difficile da colmare, ma non voglio illudere nessuno. La decisione è definitiva. Non vado più allo stadio, soffrirei troppo, ma il mio cuore è sempre là, in mezzo ai nostri meravigliosi tifosi".



Nelle scorse settimane, Berlusconi era tornato a parlare di Milan a proposito dell'insediamento di Gattuso al posto di Montella e non aveva mancato di spendere qualche giudizio di natura tattica sulla gestione della squadra ma, nonostante i rumors circa le difficoltà economiche dell'attuale presidente Yonghong Li e i dubbi legati al rifinanziaamento del debito contratto col fondo Elliott, non è in agenda un ritorno sulla scena di Silvio Berlusconi.